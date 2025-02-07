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Эксперты объяснили резкий разворот Азербайджана от России

Эксперты объяснили резкий разворот Азербайджана от России

Решение Азербайджана прекратить деятельность "Русского дома" и недавние выпады республики в сторону России по делу о крушении самолета AZAL производят впечатление, что в Баку решили резко отвернуться от Москвы.

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