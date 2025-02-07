Эксперты объяснили резкий разворот Азербайджана от России

Решение Азербайджана прекратить деятельность "Русского дома" и недавние выпады республики в сторону России по делу о крушении самолета AZAL производят впечатление, что в Баку решили резко отвернуться от Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии