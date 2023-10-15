Жители Алматы получили саженцы в рамке экологической акции

В рамках акции «Зеленый двор» горожане получили саженцы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в осеннем сезоне акции «Зеленый двор» горожане бесплатно получили саженцы ясени, ивы, катальпы и гибискуса.
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