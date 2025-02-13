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  • Eduard
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Ежедневное употребление популярного продукта на завтрак связали со снижением риска ракового заболевания

Ежедневное употребление популярного продукта на завтрак связали со снижением риска ракового заболевания

Врачи из Гарвардского университета обнаружили, что люди, употребляющие не менее двух порций йогурта в неделю, могут снизить риск развития рака толстой кишки, вызываемого бактериями, на 20 процентов, пишет Daily Mail.

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