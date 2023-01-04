Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет новосибирское, «Самара» – «Енисей»

В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча. Курское «Динамо» примет на своей площадке новосибирское «Динамо», «Самара» сыграет дома с «Енисеем».
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