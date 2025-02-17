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Житель Архангельска обвиняется в истязании маленького ребёнка

Житель Архангельска обвиняется в истязании маленького ребёнка

Прокуратура города обвиняет в преступлении 33-летнего жителя областного центра.В октябре 2024 года было обнаружено, что мужчина регулярно избивал несовершеннолетнего ребёнка, который находился под опекой его матери.

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