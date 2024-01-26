МИД России: отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис

Отношения Москвы и Парижа находятся в глубоком кризисе. Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии