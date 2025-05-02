Microsoft уже тестирует нашумевший чат-бот DeepSeek, а Grok разместят на платформе Azure AI Foundry

Microsoft разрабатывает внутренние модели рассуждений на основе ИИ, чтобы снизить свою зависимость от OpenAI, и начала тестировать модели из xAI, Meta (признана в России экстремистcкой и запрещена) и DeepSeek в качестве потенциальных замен в системе искусственного интеллекта-помощника Copilot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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