Microsoft уже тестирует нашумевший чат-бот DeepSeek, а Grok разместят на платформе Azure AI Foundry

Microsoft разрабатывает внутренние модели рассуждений на основе ИИ, чтобы снизить свою зависимость от OpenAI, и начала тестировать модели из xAI, Meta (признана в России экстремистcкой и запрещена) и DeepSeek в качестве потенциальных замен в системе искусственного интеллекта-помощника Copilot.