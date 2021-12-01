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Читатели The Times осудили Лондон за беспочвенные нападки на Россию

Читатели The Times осудили Лондон за беспочвенные нападки на Россию

  Милитаристские амбиции британских политиков показывают, что история их ничему не учит. К такому выводу пришли читатели издания The Times, комментируя публикацию об угрозе конфликта с Россией из-за чрезмерной активности королевских войск в Европе.

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