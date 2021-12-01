Милитаристские амбиции британских политиков показывают, что история их ничему не учит. К такому выводу пришли читатели издания The Times, комментируя публикацию об угрозе конфликта с Россией из-за чрезмерной активности королевских войск в Европе.
Милитаристские амбиции британских политиков показывают, что история их ничему не учит. К такому выводу пришли читатели издания The Times, комментируя публикацию об угрозе конфликта с Россией из-за чрезмерной активности королевских войск в Европе.
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