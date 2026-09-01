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За рулем

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Рамный внедорожник Tank с двумя топливными баками скоро выйдет в продажу

Рамный внедорожник Tank с двумя топливными баками скоро выйдет в продажу

Товарные с 3-литровым дизелем добрались до австралийских дилеров. Продажи стартуют в сентябре: начальная версия обойдется в 65 990 австралийских долларов (около 4,08 млн рублей).

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