Рамный внедорожник Tank с двумя топливными баками скоро выйдет в продажу

Товарные с 3-литровым дизелем добрались до австралийских дилеров. Продажи стартуют в сентябре: начальная версия обойдется в 65 990 австралийских долларов (около 4,08 млн рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Долю иностранных ...
- АУ Названы цены на н...
- АУ От Выборга до Вла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым