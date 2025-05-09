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The Hockey Writers включило Овечкина в топ-3 лучших нападающих в истории НХЛ

The Hockey Writers включило Овечкина в топ-3 лучших нападающих в истории НХЛ

За 107-летнюю историю Национальной хоккейной лиги в ней выступали многие выдающиеся нападающие. Лучшими из них стали россиянин Александр Овечкин, канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу, попавшими в рейтинг форвардов от издания The Hockey Writers.

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