The Hockey Writers включило Овечкина в топ-3 лучших нападающих в истории НХЛ

За 107-летнюю историю Национальной хоккейной лиги в ней выступали многие выдающиеся нападающие. Лучшими из них стали россиянин Александр Овечкин, канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу, попавшими в рейтинг форвардов от издания The Hockey Writers.