Шторм изувечил пляжи в Калининградской области

7 февраля 2024Редакция «Тонкостей» Как сообщает учреждение «Балтберегозащита», из-за недавней бури в Калининградской области практически целиком оказались смыты пляжи в районах Куликова, Заостровья, Пионерского, Рыбного, Светлогорска и Отрадного.
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