Чкаников презентовал книгу о героях сельского хозяйства

Издательский дом «Аргументы и факты» и ОГИЗ издательства «АСТ» выпустили книгу «Люди земли». Основой издания стали материалы из рубрики «Люди земли» на aif.
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