Специальная комиссия выяснит причины ДТП с автобусом, упавшим в Мойку, и поможет пострадавшим

Она создана по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова В связи с дорожно-транспортным происшествием с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 262, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограду и упал в реку Мойку, создана городская комиссия для выяснения причин ДТП.
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