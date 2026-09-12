В Новосибирске иностранец устроил дебош на борту самолета

В Новосибирске 50-летний иностранец устроил дебош перед вылетом самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.
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