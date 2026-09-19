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Тренер «Монако» Луис о Головине в игре с «Лансом»: «Пришлось поставить на фланг – Голо ответил, что сделает что угодно ради команды. Он невероятно работает ради коллектива»

Главный тренер « Монако » Филипе Луис похвалил универсальность полузащитника команды Александра Головина после матча Лиги 1 против «Ланса» (2:1).

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