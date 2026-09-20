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Провал массированной атаки на Москву и регионы: силы ПВО за сутки уничтожили почти две тысячи беспилотников

Провал массированной атаки на Москву и регионы: силы ПВО за сутки уничтожили почти две тысячи беспилотников

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских войск, уничтожив около двух тысяч ударных беспилотников и несколько крылатых ракет, нацеленных в том числе на столичный регион.

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