Агрофестиваль «Своё Родное Островное-2026» на Сахалине: программа, как добраться, что купить

Большая осенняя ярмарка местных продуктов пройдет в Южно-Сахалинске 3 октября 2026 года. На агрофестивале «Своё Родное Островное» соберутся более 200 производителей со всего Сахалина.
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