В Смоленске на нескольких улицах провели ямочный ремонт

Об этом рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор». В период с 12 по 13 августа ямочный ремонт с применением установки «Мадпатчер» выполняли на улицах Володарского, Нижние Вишенки, Докучаева и в переулке Октября.
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