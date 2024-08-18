Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

Уничтожение установок реактивного огня HIMARS украинской армии в Сумской области обеспокоило немецкого военного обозревателя Юлиуса Репке, который призвал командование ВСУ отодвинуть комплексы подальше от Курской области и спрятать понадежней.
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