НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

Немецкий аналитик призвал ВСУ прятать РСЗО HIMARS от российских беспилотников

Уничтожение установок реактивного огня HIMARS украинской армии в Сумской области обеспокоило немецкого военного обозревателя Юлиуса Репке, который призвал командование ВСУ отодвинуть комплексы подальше от Курской области и спрятать понадежней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх