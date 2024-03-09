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Обливавшего краской памятники ВОВ украинского бойца ликвидировали на СВО

Обливавшего краской памятники ВОВ украинского бойца ликвидировали на СВО

В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского бойца Дмитрия Синченко, который «прославился» актами вандализма в отношении монументов в память о Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

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