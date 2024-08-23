США одобряют атаки ВСУ на территорию РФ с использованием американского оружия: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 23 августа, ФедералПресс. Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, под контролем российских войск находится почти 50 населенных пунктов в Харьковской области, Трамп раскрыл, что Харрис встречалась с Путиным перед СВО: читайте в обзоре «ФедералПресс».
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