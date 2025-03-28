Уралвагонзавод: модульные танки. Прорыв в городских боях

Концерн "Уралвагонзавод" представил концепцию модульных танков будущего. Эти машины смогут быстро адаптироваться к задачам и условиям боевых действий, включая действия в городах, благодаря сменным боевым модулям и адаптированной защите.
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