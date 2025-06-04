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Царьград

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Рекордная магнитная буря длилась почти трое суток

Рекордная магнитная буря длилась почти трое суток

Мощное геомагнитное возмущение, начавшееся 1 июня, продолжалось 66 часов — это самый длинный подобный эпизод с апреля 2017 года.

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