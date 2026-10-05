Нижегородская область заняла 17-е место по благосостоянию жителей

Нижегородская область набрала 75,38 балла из 100 возможных в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года, улучшив прошлогодний результат на 2,84 балла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ В 14:38 "прогреме...
- Самолёт с соратни...
- Австрийский экспе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым