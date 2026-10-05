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Царьград

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Нижегородская область заняла 17-е место по благосостоянию жителей

Нижегородская область заняла 17-е место по благосостоянию жителей

Нижегородская область набрала 75,38 балла из 100 возможных в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года, улучшив прошлогодний результат на 2,84 балла.

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