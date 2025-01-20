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Александр Кержаков: «По-хорошему завидую спартаковцам – в любой момент Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Романцеву»

— В Томске вы приглашали тренеров на бокал вина после матчей. А если бы у вас была возможность пообедать с любым тренером, даже из тех, кого уже нет в живых, то кто бы это был? — Юрий Андреевич Морозов.

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