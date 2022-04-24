www.popmech Открытие, перевернувшее представление о жизни: как ученые нашли эукариоты без митохондрий Ученые из Карлова университета, Прага, обнаружили одноклеточные организмы — эукариоты, которые переложили энергоснабжение на сторонних поставщиков.