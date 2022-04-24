Тайная доктрина

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Открытие, перевернувшее представление о жизни: как ученые нашли эукариоты без митохондрий

Открытие, перевернувшее представление о жизни: как ученые нашли эукариоты без митохондрий

www.popmech   Открытие, перевернувшее представление о жизни: как ученые нашли эукариоты без митохондрий Ученые из Карлова университета, Прага, обнаружили одноклеточные организмы — эукариоты, которые переложили энергоснабжение на сторонних поставщиков.

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