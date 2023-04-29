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Ремонтные работы на Вантовом мосту завершили досрочно

Дорожники производили замену деформационного шва на Большом Обуховском мосту. Ремонтные работы на Вантовом мосту в составе КАД завершены досрочно.

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