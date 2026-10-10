Основатель "Рыбаря" Звинчук заявил о планах оспорить действия властей Черногории

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что он планирует подать иск на действия властей Черногории, выдворивших его с командой из страны и изъявших у них технику.
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