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Газета.ру

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Основатель "Рыбаря" Звинчук заявил о планах оспорить действия властей Черногории

Основатель "Рыбаря" Звинчук заявил о планах оспорить действия властей Черногории

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что он планирует подать иск на действия властей Черногории, выдворивших его с командой из страны и изъявших у них технику.

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