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Парламентская газета

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Оборот розничной торговли в России вырос на 7,3% в июне

Оборот розничной торговли в России вырос на 7,3% в июне

Оборот розничной торговли в России в июне 2026 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,77 триллиона рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в первом полугодии.

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