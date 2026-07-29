Оборот розничной торговли в России вырос на 7,3% в июне

Оборот розничной торговли в России в июне 2026 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,77 триллиона рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в первом полугодии.
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