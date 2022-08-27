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«Мне стыдно за такой суд» – Коротченко о мере пресечения нацпредателю Ройзману

«Мне стыдно за такой суд» – Коротченко о мере пресечения нацпредателю Ройзману

Известный уральский либерал Евгений Ройзман, которого обвиняют в дискредитации российской армии, останется в Екатеринбурге и на свободе до суда, хотя еще вчера в МВД России заявляли, что Ройзмана этапируют в московское СИЗО для проведения следственных действий.

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