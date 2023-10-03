Без света на весь день останутся жители почти 20 улиц Уссурийска 4 октября

Временное отключение электричества ожидается 4 октября. С 08.30 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Солдатская, Лермонтова, Хенина, Южная, Победы, Крылова, Кочубея, Казанская, Зеркальная, Родниковая, Владивостокское шоссе, 121-137а, пер.