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Закон, порядок, государство

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Без света на весь день останутся жители почти 20 улиц Уссурийска 4 октября

Без света на весь день останутся жители почти 20 улиц Уссурийска 4 октября

Временное отключение электричества ожидается 4 октября. С 08.30 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Солдатская, Лермонтова, Хенина, Южная, Победы, Крылова, Кочубея, Казанская, Зеркальная, Родниковая, Владивостокское шоссе, 121-137а, пер.

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