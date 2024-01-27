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Культура и Общество

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Пишет тебе твой любезный Федот…

Пишет тебе твой любезный Федот, снова вражина* у ваших ворот, ждем на заимку, ты к нам приезжай, тихо, спокойно у нас, просто рай! Снегом вокруг все давно замело, дров запасли, и в избушке тепло, любишь, я знаю, смотреть на огонь.

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