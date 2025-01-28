Терапевт Зарема Тен: танцы «лечат» почти все системы организма

Танцы — не только способ самовыражения или веселое развлечение на праздники, они способны лечить, дают эмоциональную разрядку и оказывают такое же влияние на организм, как занятия фитнесом, сообщает Общественная Служба Новостей.
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