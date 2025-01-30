Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

Певицу Лолиту Милявскую оставили без газа в ее квартире в центре Москвы. Подачу ресурса отключили в доме якобы из-за нарушений, но не вернули артистке одновременно с соседями, пишет знаменитость в своем Telegram-канале.
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