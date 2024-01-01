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Несекретные материалы

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Виктор Алкснис: В борьбе за советское наследие главные потрясения впереди

Виктор Алкснис: В борьбе за советское наследие главные потрясения впереди

Виктор Алкснис: В борьбе за советское наследие главные потрясения впереди Политик объяснил, почему в развале СССР он винит граждан России На фото: во время манифестации под лозунгом «Сегодня — Литва, завтра — Россия» на Манежной площади, 1991 Российская Федерация в настоящее время стремится исправить последствия распада Советского Союза, в том числе в сфере технологий и промышленности.

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