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Игры, которые спасают семью: ФАН подготовил список забав для новогодних праздников

Игры, которые спасают семью: ФАН подготовил список забав для новогодних праздников

В новогодние каникулы приятно собраться всей семьей и провести время вместе. Но как объединить всех близких общим увлечением? ФАН собрал пятерку самых интересных игр в домашних условиях, которые помогут родным провести время весело и с пользой.

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