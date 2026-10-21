Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о росте детских онкозаболеваний, связанного с улучшенной диагностикой.
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От технического пальмового жира который добавляется в молочку и всяких химических припарок ,кондитерку и вообще куда угодно только рост онкологии и можно ожидать
В современном мире пагубная ситуация распространена по всей земле. Экология лучше не становится, питание всё более нездоровое. Если в данной ситуации ничего не менять, то человечество погубит само себя. Самое интересное что людям не под силу что-то изменить, но наш Создатель в состоянии всё исправить, и он обязательно это сделает. В Библии говорится: «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Откровение, 21 глава — Библия — Синодальный перевод.