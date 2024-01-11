Настя Ивлеева не признает вину за голую вечеринку

Ведущая Настя Ивлеева перекладывает вину за скандальную вечеринку на других. Звезда сериала «Монастырь» столкнулась с проблемами после того, как провела 20 декабря вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом.