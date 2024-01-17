Что опаснее — соль или сахар? Диетолог дала ответ на извечный вопрос

Ирина Мансурова рассказала "aif.ru", к чему может привести злоупотребление специямиДиетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что если в сутки употреблять более 5 граммов соли, то со здоровьем начнутся серьёзные проблемы.