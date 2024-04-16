Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рупия упала до рекордно низкого уровня на фоне роста доходности облигаций США

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня во вторник, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США на ожиданиях более позднего снижения ставок ФРС, а также нарастающие опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может ухудшиться.

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