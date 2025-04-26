Аналитик оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

В ближайшее время компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит, считает немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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