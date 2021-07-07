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И ОПЯТЬ ПРО ТЕСТ ДНК НА ОТЦОВСТВО

И ОПЯТЬ ПРО ТЕСТ ДНК НА ОТЦОВСТВО

  «Устроила истерику, обнаружив тест ДНК - значит, совесть не чиста!» – рассуждает свекровь   – .

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Wlad Wlad
Ну да, ну да, "смертельное оскорбление". Только вот ФЕМИЗДАНУТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ выявили, что 40% БЕЛЫХ МУЖЧИН в Европе воспитывают НЕ СВОИХ детей и НЕ ЗНАЮТ об этом. А с учетом ТЕХ КТО ЗНАЕТ сколько получается? *** Человеческие САМКИ никогда не путают тех кто детей ДЕЛАЕТ с теми кто этих детей КОРМИТ. *** А выход то самый простой - закон на ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ мужчин на БЕРЕМЕННОСТЬ И АБОРТ. *** И можно спокойно создавать ВСЕМИРНЫЙ БАНК ДНК.
Анна Anmi
Придурок. Выбросить надо было
Vera Dobryagina
Захотел удостовериться - сделал тест, ну и успокойся, а следы сотри. Для чего этот документ сохранять? Конечно, для жены это оскорбление, её можно понять. Ну, разводиться, конечно, глупо, а вот нанесённую обиду муж пусть заглаживает. Чем-нибудь существенным)))
Виктор Белогорцев
оскорбиться может только гулящая
Vera Dobryagina
У вас все гулящие
Виктор Белогорцев
это у вас придурошных все мужики блядуну, а у меня любая протестующая против теста давалка
Vera Dobryagina
Придурошный - это ты, сам себя блядуном назвал, вот и ходи с этой вывеской)))
Виктор Белогорцев
я не блядун, а ебарь, а на воре и шапка горит, поэтому все бабы бесятся из за тета боятся все правду узнают каки вы бляди
Vera Dobryagina
Боже, дай этому "ебарю" мозгов хоть немножко, а то скоро ни одной целки не останется)))
Виктор Белогорцев
да их и не было
Георгий Михалев
Клизму нужно делать успокоительную, причем срочно и три раза в день.

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