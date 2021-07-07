Стерва & К°И ОПЯТЬ ПРО ТЕСТ ДНК НА ОТЦОВСТВО «Устроила истерику, обнаружив тест ДНК - значит, совесть не чиста!» – рассуждает свекровь – .Вернуться к статье112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladНу да, ну да, "смертельное оскорбление". Только вот ФЕМИЗДАНУТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ выявили, что 40% БЕЛЫХ МУЖЧИН в Европе воспитывают НЕ СВОИХ детей и НЕ ЗНАЮТ об этом. А с учетом ТЕХ КТО ЗНАЕТ сколько получается? *** Человеческие САМКИ никогда не путают тех кто детей ДЕЛАЕТ с теми кто этих детей КОРМИТ. *** А выход то самый простой - закон на ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ мужчин на БЕРЕМЕННОСТЬ И АБОРТ. *** И можно спокойно создавать ВСЕМИРНЫЙ БАНК ДНК.Анна AnmiПридурок. Выбросить надо былоVera DobryaginaЗахотел удостовериться - сделал тест, ну и успокойся, а следы сотри. Для чего этот документ сохранять? Конечно, для жены это оскорбление, её можно понять. Ну, разводиться, конечно, глупо, а вот нанесённую обиду муж пусть заглаживает. Чем-нибудь существенным)))Виктор Белогорцевоскорбиться может только гулящаяVera DobryaginaУ вас все гулящиеВиктор Белогорцевэто у вас придурошных все мужики блядуну, а у меня любая протестующая против теста давалкаVera DobryaginaПридурошный - это ты, сам себя блядуном назвал, вот и ходи с этой вывеской)))Виктор Белогорцевя не блядун, а ебарь, а на воре и шапка горит, поэтому все бабы бесятся из за тета боятся все правду узнают каки вы блядиVera DobryaginaБоже, дай этому "ебарю" мозгов хоть немножко, а то скоро ни одной целки не останется)))Виктор Белогорцевда их и не былоГМГеоргий МихалевКлизму нужно делать успокоительную, причем срочно и три раза в день.Комментировать
Свежие комментарии