АО ОКБ «Факел» – лидер по разработке электроракетных двигателей для космических аппаратов

Неяркий специалист 9 октября 2022 года в разделе «Мнение» была опубликована статья М. Павлова «Механика ступора и импотенции советских НИИ и КБ периферийной зоны», которая имела резонансный характер.
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