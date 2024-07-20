Зеленский и Трамп поговорили впервые за три года и условились о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны США, а Трамп вновь заявил о намерении положить конец российско-украинскому военному конфликту.