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Зеленский и Трамп поговорили впервые за три года и условились о встрече

Зеленский и Трамп поговорили впервые за три года и условились о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны США, а Трамп вновь заявил о намерении положить конец российско-украинскому военному конфликту.

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