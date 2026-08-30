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Сколько стоит безопасность на трассах Забайкалья

Сколько стоит безопасность на трассах Забайкалья

ГКУ «Забавтодор» объявило открытый конкурс на установку и замену металлического барьерного ограждения на региональных дорогах в девяти районах края.

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