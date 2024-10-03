«В Угледаре стоит трупный смрад»: очевидцы рассказали, как сейчас выглядит город

В подвалах нашли снайперов из Литвы и Эстонии ВСУ через день после сдачи Угледара были вынуждены признать потерю города, заявив, что личный состав выведен «для сохранения жизни».
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