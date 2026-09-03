Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк .