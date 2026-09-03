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Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк .

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