Диагноз для Берлина: европейский журналист едко ответил на обвинения против РФ из-за дрона в Лейпциге

Попытки властей Германии возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига без предоставления каких-либо улик выглядят абсурдно, поделился мнением в соцсети Х нидерландский журналист Эрик ван де Бейк .
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