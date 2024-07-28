Российские военные начали перехватывать видеосигнал с вражеских БПЛА

Российские военные получили возможность перехвата видеосигнала с вражеских дронов средствами радиоэлектронной разведки с выявлением их маршрутов, позиции операторов, заявил занимающийся конструированием БПЛА бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина 28 июля ТАСС.
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