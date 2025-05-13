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Новости Омска

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Канадский специалист Луи Робитайл назначен главным тренером команды ВХЛ «Омские

Канадский специалист Луи Робитайл назначен главным тренером команды ВХЛ «Омские Крылья». Он заменил на этом посту Андрея Евстафьева, который проработал здесь 5 месяцев.

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