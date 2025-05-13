Канадский специалист Луи Робитайл назначен главным тренером команды ВХЛ «Омские Крылья». Он заменил на этом посту Андрея Евстафьева, который проработал здесь 5 месяцев.
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Канадский специалист Луи Робитайл назначен главным тренером команды ВХЛ «Омские Крылья». Он заменил на этом посту Андрея Евстафьева, который проработал здесь 5 месяцев.