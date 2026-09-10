Когда природа решила не мелочиться: 30 снимков гигантских вещей и зверей

В мире не так уж часто встречаются по-настоящему огромные предметы или живые существа. Такие находки скорее исключение, чем правило, и потому они вызывают искреннее удивление и желание показать их другим.
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